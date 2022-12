De breuk met Barcelona is nog niet vergeten: Messi zal als speler niet meer te zien zijn in een Barça-shirt

Lionel Messi (35) verlengt zijn contract bij PSG naar alle waarschijnlijkheid tot midden 2024 en een terugkeer naar Barcelona zit er dus niet meer in.

Lionel Messi en Barcelona, het leek een huwelijk voor de eeuwigheid. Maar aan dat sprookjeshuwelijk kwam in augustus vorig jaar een einde. De club zat en zit nog altijd financieel aan de grond, mede door monstercontracten voor Messi, en het kon de Argentijn niet meer betalen.

Voorzitter Laporta moest Messi naar de uitgang duwen door de salarisregels van La Liga. Messi trok naar Paris Saint-Germain, waar hij herenigd werd met Neymar. Messi kende een moeizaam eerste seizoen bij PSG, maar dit seizoen lukt het wel, met de succesvolle jacht op de wereldtitel als drijfveer.

Geen terugkeer meer naar Barça

Het contract van Messi loopt midden 2023 af en er was even sprake van een terugkeer van naar Barcelona, maar de Argentijn verlengt waarschijnlijk gewoon bij PSG met een jaar. Aan het einde van dat contract is Messi al 37. Een terugkeer naar Barcelona wordt dan weer wat onwaarschijnlijker.

Niet dat Messi waarschijnlijk nog wil spelen voor Barcelona zolang Laporta er voorzitter is. De breuk heeft namelijk diepe wonden geslagen bij hem. De vraag is ook of Barcelona Messi nog wel kán betalen. Het verkocht deze zomer al zowat alles wat het heeft, kocht weer voor meer dan 150 miljoen euro en heeft nog altijd een enorme schuldenberg. Nee, Messi zien we als speler niet meer in een Barcelona-shirt. Of er moeten mirakels gebeuren.