Trebel weer belangrijk voor Anderlecht: "Ik ben Messi of Ronaldo niet, maar ik heb andere kwaliteiten"

De kat met negen levens bij Anderlecht. Adrien Trebel leek helemaal uit beeld verdwenen onder Vincent Kompany, maar toen die vertrok werd hij al snel opgevist door Felice Mazzu. Ook Robin Veldman zette hem meteen, net als Brian Riemer.

Trebel was lang out met een schouderblessure en rond Anderlecht is er consensus dat Mazzu er nog altijd zou zijn indien Trebel fit was gebleven. "Je ploeg zien lijden en niets kunnen doen is verschrikkelijk. Anderzijds streelt het ook je ego te weten dat de ploeg meer punten pakt mét jou dan zonder. Ik weet wat ik een elftal kan bijbrengen. Ik ben Messi of Ronaldo niet, maar ik heb andere kwaliteiten. Ik laat me gelden op een veld, ook verbaal. Ik vuur de jongens rond mij voortdurend aan", zegt hij in HLN.

En dat is wat Anderlecht nodig heeft op dit moment. “Dat is gewoon mijn mentaliteit. Dat ik sta waar ik sta in mijn carrière heb ik meer te danken aan mijn werklust en inzet, dan aan mijn talent. Blessures maken deel uit van het voetbal. Ik probeer gewoon elke keer sterker terug te komen.”