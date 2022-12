Club-coryfee zeer streng: "Al die tralala - Ze hebben Hoefkens in zijn hemd gezet"

Er was deze week heel wat te doen over een mogelijk ontslag voor Carl Hoefkens. En dat is er ook bij een gewezen sterkhouder flink ingehakt.

Hugo Broos speelde van 1983 tot 1988 bij Club Brugge en was er in de jaren '90 ook zes jaar actief als coach.

Hij is heel kritisch voor de aanpak van het bestuur in de zaak Hoefkens: "Overacting noem ik het. Je kan gesprekken voeren als je ontevreden bent, maar hou dat dan geheim", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Ongezond

"Als je de training aflast, weet iedereen hoe laat het is. Heel België wist ervan. Laat dat zijn gang gaan los het discreet op, in plaast van met zoveel tralala."

"Ze hebben Hoefkens in zijn hemd gezet. De kranten staan er vol van, iedereen weet dat hij moet winnen van OH Leuven of dat hij ontslagen wordt. Dat is geen gezonde situatie, dan had je hem beter meteen ontslagen."