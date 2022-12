Kevin De Bruyne zag veel meer dan enkel een teleurstellend WK: "Afwachten tot maart"

Kevin De Bruyne zag dat het bij de Rode Duivels al veel langer niet liep zoals het zou moeten lopen.

Bij PlaySports kwam Kevin De Bruyne nog even terug op het WK in Qatar. “Het WK was gewoon niet goed genoeg”, klonk het. “Dat moeten we accepteren en hopen dat we de volgende keer beter doen. Als we eerlijk zijn hebben we enkel de tweede helft tegen Kroatië goed gespeeld.”

Al zag De Bruyne al eerder dat het fout liep. “Maar de afgelopen twee jaar waren niet top. Als je kijkt naar de laatste periode, dan merk je dat we al even geen goed voetbal meer speelden en ook niet zo veel wedstrijden wonnen. We hebben liggen zoeken om het toch beter te doen, maar het zat er dit toernooi gewoon niet in.”

Het vertrek van Roberto Martinez kan in die optiek misschien een zegen zijn. “Op de een of andere manier is het toch een nieuwe start nu. De trainer nam afscheid. Alles verandert. Maar het is nog afwachten welke coach er komt en wat die allemaal gaat veranderen. Daar kunnen we niet over oordelen als spelers. Het zal dus afwachten worden tot maart.”