Vercauteren geeft toe: "Aanbod van Belgische topclub geweigerd om deze reden"

Frank Vercauteren heeft al bij onder meer Antwerp, Anderlecht en KRC Genk gezeten de voorbije jaren. En hij had niet eens zo lang geleden opnieuw een kans bij een Belgische topclub.

Elke keer KRC Genk op zoek moet naar een nieuwe coach, komt de naam van Frank Vercauteren als een van de eerste op de proppen.

Momenteel is het Wouter Vrancken die er grote sier maakt en de Limburgers naar de leidersplaats in de Jupiler Pro League heeft weten te leiden.

Genk

Maar het had evengoed Vercauteren kunnen zijn. "Ze hebben me gevraagd, ja", klinkt het in Humo. "Maar op dat moment had ik mijn gezin door corona negen maanden niet gezien."

"Mijn vriendin en dochter zaten vast in Moskou. Ik kon eindelijk naar huis toen Genk zich meldde. Dus maakte ik die beslissing."