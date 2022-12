'RC-Genk recupereert 2 WK-gangers voor de trip naar Kortrijk'

Bilal El Khannouss en Gerardo Arteaga zijn na het WK van hun vakantie teruggekeerd. Zo komen ze de Limburgse ploeg weer versterken.

Gerardo Arteaga (Mexico) en Bilal El Khannouss (Marokko) zijn net terug van hun vakantie na het WK in Qatar. De 24-jarige linksback, die in de groepsfase werd uitgeschakeld en geen speeltijd kreeg, keerde eerder deze week terug op de training. Arteaga ontbrak vorige week in de 1/8-finales van de beker tegen Anderlecht. Volgens Het Belang van Limburg keert hij terug in de basisopstelling van Genk voor de trip naar KV Kortrijk.

Wouter Vrancken heeft nog een 2e terugkeer, want ook Bilal El Khannouss is beschikbaar voor de reis naar Kortrijk. De 18-jarige, die met Marokko als 4e op het WK eindigde, speelde in de halve finale van het tornooi en verloor daarin van Kroatië.