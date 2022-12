Mbaye Leye is niet te spreken over de kalender: "De kalendermaker heeft er echt een potje van gemaakt"

Mbaye Leye blijft er alles aan te doen om Zulte-Waregem in 1e klasse te houden. In aanloop naar de wedstrijd tegen Sint-Truiden had hij kritiek op de kalender.

Zulte-Waregem speelt dinsdag tegen Sint-Truiden en daarna volgt een winterstop. Vervolgens volgt een drukke maand januari. Daar is trainer Mbaye Leye niet over te spreken.

"We spelen om de 3 dagen", vertelde Leye in de aanloop naar de wedstrijd tegen STVV. "Dat gebeurt wel eens vaker, maar ik denk dat de kalendermaker ons eerst vergeten was om daarna de meubelen proberen te redden. Hij heeft er echt een potje van gemaakt."

Essevee speelt in januari eerst tegen KV Mechelen dan in de beker tegen STVV. Vervolgens wachten RC Genk, Anderlecht, Westerlo en Club Brugge. "Dat is net zoals in het begin van het seizoen. Onvoorstelbaar."