Riemer mist Van Crombrugge tegen Charleroi, Raman is terug en dus moet El Hadj wijken

Anderlecht speelt vanavond tegen Charleroi met een andere doelman tussen de palen. Hendrik Van Crombrugge ontbreekt immers door ziekte.

De kapitein van Anderlecht zal vervangen worden door Bart Verbruggen. Wie de kapiteinsband zal dragen is nog niet duidelijk. Benito Raman, die tegen Genk nog niet 100 procent fit was, is er wel weer bij. Daardoor valt Anouar Ait El Hadj uit de selectie.