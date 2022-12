Vreugde bij Anderlecht was heel groot na "zware wedstrijd op zwaar veld": "Weinig goeie momenten, dat maakt het nog mooier"

De vreugde bij Anderlecht was groot. Veel groter dan eigenlijk zou mogen na zo'n match, maar het toont ook de situatie waarin de ploeg zit. Na een heel moeilijke en eigenlijk gewoon slechte partij trokken de Brusselaars het laken nog naar zich toe.

Yari Verschaeren was alvast heel blij en vloog zijn coach, Brian Riemer, in de armen. "Dit was echt een zware wedstrijd en dus ja, ik ben superblij. Charleroi speelde in een heel goed blok en daardoor was het moeilijk voor ons om er door te geraken."

Tijdens de rust probeerde Riemer al bij te sturen. "We moesten kalm blijven en niet te geforceerd gaan voetballen. Op dit veld is het moeilijk om te combineren. We hebben een paar andere dingen geprobeerd om vaker diep te kunnen gaan, maar dat was ook moeilijk. Zeker met zo’n zwaar veld. Beide ploegen hebben weinig momenten gehad om echt kansen te creëren. Dat maakt deze wedstrijd nog beter om te winnen. Ik ben blij dat we toch nog hebben kunnen scoren en nu op naar de volgende.”