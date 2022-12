Antwerp houdt zich klaar: Daley Blind weg bij Ajax Amsterdam

Ajax Amsterdam en Daley Blind hebben dinsdag een akkoord bereikt over een beëindiging van het contract van de verdediger.

Het was de club zelf die op haar website het nieuws liet weten. De 32-jarige Daley Blind is transfervrij. Hij wordt al een tijdje in verband gebracht met een transfer naar Royal Antwerp FC.

“We zijn de afgelopen dagen met Daley tot overeenstemming gekomen om het nog lopende contract te beëindigen”, zegt Edwin van der Sar, de algemeen directeur van Ajax.

“Ik hoop dat hij bij een andere club nog een mooi vervolg gaat geven aan de laatste fase van zijn succesvolle voetballoopbaan. Er is met Daley afgesproken dat we samen gaan bepalen bij welke wedstrijd hij in de ArenA op een mooie manier afscheid kan nemen van de supporters.”