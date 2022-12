Charleroi verdiende beter: "De nederlaag verandert niets aan de analyse van de wedstrijd"

Charleroi hield 85 minuten stand... en verzilverde uiteindelijk het werk van een ongelukkige Zebra.

Jonas Bager, zeer solide achterin net als de rest van de Carolo-defensie, was duidelijk zeer teleurgesteld over de nederlaag. "We verdienden beter in deze wedstrijd, minstens een punt. Ik denk dat iedereen de vooruitgang van het team heeft gezien," zei de Deense verdediger na de wedstrijd.

"We hebben Anderlecht echt niet veel kansen laten krijgen", ging Bager verder. "Hun doelpunt was echt pech...Francis Amuzu is een uitstekende speler met veel snelheid, maar Ken Nkuba controleerde hem goed. En uit die kans pushte Hervé (Koffi) goed, maar Adem (Zorgane) had pech."

Een punt of nul, in de situatie van Charleroi, verandert niet veel, en de analyse van de wedstrijd zelf zou ook niet moeten veranderen na dit doelpunt. "We hebben gedaan wat we moesten doen, en ik denk dat als we deze wedstrijd opnieuw spelen we hem zullen winnen," bevestigde Bager. "Het team is sterk verbeterd, vooral qua mentaliteit. We werken voor elkaar en geven niet veel kansen weg. We moeten positief blijven, zelfs na een resultaat als dit."