Antwerp heeft toptalent ontdekt in Vermeeren: "Hij lijkt wel uit de jeugdopleiding van Barcelona te komen"

Hij gaat er niet meer uit. Arthur Vermeeren kwam door omstandigheden in de ploeg bij Antwerp, maar maakt grote indruk. De pas 17-jarige middenvelder krijgt dan ook enorme lof van analist Patrick Goots.

Goots spaart de superlatieven niet. ­“Arthur is een ongelooflijk talent”, zegt hij in GvA. “Hij lijkt wel uit de jeugdopleiding van Barcelona te ­komen: zulke goede voetjes heeft hij. Arthur heeft een fase twee keer rapper gezien dan een andere speler, hij is een type-Iniesta. En minstens even belangrijk: ik hoor dat er een stevig 'kopke' op staat.”

Vermeeren lijkt bij Van Bommel ook in de bovenste schuif te liggen. “Hij doet de ploeg beter voetballen”, merkt Goots op. “Qua lichaamsbouw kan hij nog stappen zetten, maar hij laat zich fysiek niet wegdrummen. En waar ik benieuwd naar ben, is naar zijn traptechniek. Kevin De Bruyne is bijvoorbeeld heel beslissend rond de zestien, Arthur komt daar weinig, ook wel door zijn positie net voor de verdediging. Ik laat me nochtans vertellen dat hij ook hoger op het veld iets zou kunnen bijbrengen met zijn vista.”