René Vandereycken spreekt Carl Hoefkens én Clubbestuur drastisch tegen

Carl Hoefkens zei na de wedstrijd tegen OH Leuven dat het op een of andere manier een spektakelstuk geworden was.

Dat hebben veel supporters en ook analist René Vandereycken toch eventjes anders gezien. “Ik vond het allesbehalve een spektakelstuk. Het was zelfs een vervelende wedstrijd”, zegt Vandereycken in Het Nieuwsblad.

De wedstrijd was nochtans erg belangrijk voor zowel Club Brugge als Carl Hoefkens. “Je zou dan toch verwachten dat Club direct de tegenstander bij de keel zou grijpen, maar dat was niet het geval. Blauw-zwart stond in balbezit niet goed, de balcirculatie was te traag. Het was bij momenten zelfs stuntelig.”

Volgens Vandereycken heeft het bestuur van Club Brugge zelf voor al die spanning gezorgd. Vandereycken is ervan overtuigd dat je na de bekernederlaag tegen STVV nooit de training mocht aflassen.

“In de voormiddag trainen en in de namiddag met de coach spreken bijvoorbeeld. Als je een training afgelast, is het onmogelijk om dat stil te houden. Dat nieuws bracht spanning met zich mee, maar dat kan toch ook niet de bedoeling zijn als bestuur van Club? Dat zorgt alleen maar voor onnodige onrust binnen de spelersgroep en we hebben gezien dat dat het spel niet ten goede kwam.”