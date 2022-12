Riemer kijkt vooral naar staat van het veld en het geduld van zijn ploeg: "We moesten wachten op die ene kans"

We hebben het gevoel dat Brian Riemer een eeuwige optimist is. De Deen repte gisterenavond met geen enkel woord over het slechte spel van Anderlecht, maar benadrukte vooral de manier waarop zijn ploeg geduldig bleef.

Riemer had zich wel aan een soortgelijke partij verwacht gezien de omstandigheden. “Dit was een belangrijke wedstrijd voor ons”, vertelde Riemer . “Na al dat werk van de voorbije weken ben ik opgelucht dat we de competitie met een overwinning kunnen hervatten. Dat was belangrijk voor ons.”

Felice Mazzu had echter een sterke organisatie neergezet en aanvallend was er amper doorkomen aan. "Het is te makkelijk om enkel naar de spitsen te wijzen, daar ben ik het niet mee eens", antwoordde Riemer bij een vraag daarover. “We wisten op voorhand dat dit een moeilijke wedstrijd ging worden tegen een goed georganiseerde ploeg die moeilijk uit verband te spelen is. Daarvoor heb je kwaliteit nodig. In deze tijd van het jaar is dat altijd moeilijk omdat het veld er niet altijd goed bijligt. We wisten dus dat we geduldig moesten zijn. We moesten wachten op die ene kans en gelukkig kwam die nog net voor het einde.”