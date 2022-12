Een nieuwe trainer voor Club Brugge: een nieuwe kans voor Ruud Vormer?

Na het ontslag van Carl Hoefkens bij Club Brugge zoekt de club een nieuwe trainer. Dat kan de situatie van Ruud Vormer misschien wel veranderen.

In september 2014 kwam Ruud Vormer bij Club Brugge toe. Het was het begin van een geslaagd huwelijk. Op het middenveld vormde hij een sterke tandem met Hans Vanaken. Vormer werd met Club 5 keer landskampioen en won een keer de beker. Ook kreeg hij in 2017 de Gouden Schoen.

© photonews

Maar vanaf het seizoen 2021-2022 begon Vormer steeds minder te spelen. Aanvankelijk was dat enkel in de Champions League, maar met de komst van Alfred Schreuder kwam hij ook in de Jupiler Pro League aan minder speelminuten toe. Vormer werd namelijk sneller vervangen of hij moest van de bank beginnen.

Met de komst van Carl Hoefkens verdween Vormer helemaal uit de ploeg. De 1e wedstrijd mocht hij wel nog starten, maar hij werd na een uur al vervangen. Nadien kreeg hij op speeldag 3 nog een korte invalbeurt, maar daarna haalde hij de selectie niet meer.

AFSCHEID GENOMEN EN INTERESSE

Vormer gaf tijdens het WK in Villa Sporza aan dat hij in zijn hoofd al een beetje afscheid had genomen van Club Brugge. Hij kreeg geen speelminuten meer en zit in zijn laatste contractjaar. Dus ging hij op zoek naar een nieuwe club. KV Kortrijk en vooral Zulte-Waregem toonden al interesse in Vormer. Zelf gaf hij al aan dat hij waarschijnlijk in België zal blijven.

Al kan het zijn dat de plannen van Vormer zullen veranderen. Hoefkens werd door Club ontslagen en een nieuwe trainer geeft Vormer misschien terug kansen. Het valt af te wachten wat hij zal doen. Het kan zijn dat hij effectief al afscheid genomen had en op een voorstel van een andere club zal ingaan. Of Vormer draait de knop om en gaat weer vol voor een verlengd verblijf bij Club.