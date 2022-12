'Na Leeds en Bournemouth meldt zich ook een absolute Engelse traditieclub voor Noa Lang'

Kunnen we al van een soap spreken? Na Leeds United en AFC Bournemouth heeft er een derde Engelse club aangeklopt bij Club Brugge. Het target: Noa Lang.

We kunnen inmiddels stellen dat het plan van Leeds United mislukt is. The Irons hoopten het transferdossier van Noa Lang snel nieuw leven in te blazen. De idee: de Nederlander kopen voor de marktwaarde wederom de hoogte in schiet.

We schreven vanochtend al dat ook AFC Bournemouth zich heeft gemeld. Wel, daar kan een optie aan toegevoegd worden. Volgens de Engelse kranten mag Vincent Mannaert zich verwachten aan een telefoontje van Everton FC.

Engels opbod?

Op die manier lijkt Club Brugge dan toch nog de jackpot te vangen voor Lang. Met een Engels opbod in het achterhoofd lijkt dertig miljoen euro alsnog haalbaar. En dat voor een speler die dit seizoen meer op de bank zat dan op het veld heeft gestaan.