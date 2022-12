OFFICIEEL: Einde verhaal voor Carl Hoefkens als trainer bij Club Brugge

Zoals verwacht is het einde verhaal voor Carl Hoefkens als trainer van Club Brugge. Zijn positie was vrijwel onhoudbaar geworden na het puntenverlies tegen OHL (1-1).

Het bestuur van Club Brugge heeft inmiddels de knoop doorgehakt en via de officiële kanalen bevestigd dat het de samenwerking met Hoefkens stopzet. "Onze keuzes afgelopen zomer leverden in de Belgische competitie en de beker van België niet het gewenste spelniveau en resultaat. We maken nu werk van de best mogelijke opvolging voor Club", verzekert Vincent Mannaert.

De CEO van Club Brugge benadrukte ook nog wel de positieve punten die herinnerd dienen te worden uit de Hoefkens-periode. "Carl is een Clubman puur sang. Zijn bijdrage en inzet voor Club NXT en als assistent werden enorm gewaardeerd. Ook zijn aandeel in de succesvolle Champions League campagne van dit seizoen kan niet worden onderschat."

Desondanks liep het in eigen land mis. Met een vierde plaats waren de resultaten ondermaat en vooral het gebrek aan afgedwongen kansen waren bij de prestaties in de competitie een doorn in het oog van critici. Na het debacle in de beker (1-4 tegen STVV) kreeg Hoefkens nog een kans om het tij te keren tegen OHL. Dat lukte niet.