Club Brugge wil voormalig Engels international als nieuwe hoofdcoach

Het gonst geruchten over wie de nieuwe trainer van Club Brugge zal worden. De kans is alvast groot dat de Bruggelingen deze in het buitenland gaan zoeken. Nu zijn ze over Het Kanaal aanbeland.

Volgens Het Nieuwsblad is Scott Parker één van de grote kandidaten om Carl Hoefkens op te volgen bij Club Brugge. De Engelsman van 42 is momenteel vrij nadat hij in augustus werd ontslagen bij Bournemouth. Voordien was hij aan de slag bij Fulham en werkte hij onder andere samen met Denis Odoi. De jonge trainer kwam zelf 18 keer uit voor de Engelse nationale ploeg. Tevens kwam hij uit voor Tottenham en Chelsea. Medio 2017 ging hij met pensioen als speler om direct in dienst te gaan als trainer van de U18 bij Fulham. Daar zou hij doorgroeien tot assistent en uiteindelijk hoofdtrainer. Met de Londense club maakte hij zowel een promotie als een degradatie mee in de Premier League.