Franky Van der Elst schuift één trainer naar voren voor Club Brugge: "Kijk naar die kop"

Club Brugge ontsloeg Carl Hoefkens en moet zo snel mogelijk een nieuwe trainer vinden om zich klaar te stomen voor het tweede deel van de competitie.

Na het ontslag van Carl Hoefkens zal er snel een nieuwe trainer op Jan Breydel staan. Het bestuur was al een tijdje bezig met namen op te lijsten. Franky Van der Elst haalt er één naam uit die wel zou passen bij blauwzwart.

“Ik heb de lijst met vrije trainers eens bekeken. Als ik er daar één van moet kiezen, is het Ralph Hasenhüttl. Kijk naar die kop: dat ziet er een echte leider uit. Hij straalt ‘No sweat no glory’ uit”, zegt Franky Van der Elst aan Het Nieuwsblad.

Hij speelde bij Lierse en Mechelen in ons land. “Hij heeft toch mooie dingen getoond met RB Leipzig en Southampton. Ja, hij is in Engeland intussen ontslagen, maar al die mannen zijn al wel eens ontslagen.”