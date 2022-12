'Chelsea vat gesprekken aan met Benfica voor WK-revelatie, hijzelf ziet overstap wel zitten'

Eerder werd al gemeld dat Chelsea ver wou gaan voor Enzo Fernandez, de beste jongere van het WK. De speler van Benfica heeft een clausule in zijn contract van 120 miljoen euro.

Chelsea zou die som ook willen betalen en zou formele gesprekken zijn gestart met Benfica over de transfer van Fernandez naar Engeland, dat meldt Fabrizio Romano. Volgens Romano zou Chelsea ook zelf al een akkoord hebben met Fernandez over een overstap.

Woensdag al maakte Chelsea de transfer van David Datro Fofana, een Ivoriaan van Molde, bekend. Ook de Fransman Christopher Nkunku van Leipzig zou naar Chelsea trekken voor zo'n 60 miljoen euro, al zou dat maar vanaf de zomer zijn.

