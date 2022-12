Standard pakt knap gelijkspel in oefenwedstrijd op bezoek bij Juventus

Standard heeft op bezoek in de Allianz Arena in Turijn een 1-1-gelijkspel gepakt tegen Juventus.

Juventus bracht een stevig elftal tussen de lijn. Na acht minuten scoorde Moise Kean, maar zijn doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel.

Standard kwam beter in de match, met onder andere een trap van Balikwisha op de paal. Even later was het prijs. Donnum zette voor bij een vrijetrap, Danilo werkte in eigen doel.

Na de rust kwam Juventus al na tien minuten langszij. Dussenne maakte een overtreding in de zestien en Soule zette de strafschop om. Standard slaagde erin om het gelijkspel vast te houden.