'Club Brugge heeft keuze voor opvolger Hoefkens gemaakt, plan-B staat klaar'

Club Brugge is naarstig op zoek naar een opvolger voor trainer Carl Hoefkens die deze week doorgestuurd werd.

Volgens Daily Mail is Scott Parker de absolute topkandidaat om Hoefkens op te volgen bij Club Brugge. Hij werd vier maand geleden ontslagen bij Bournemouth na een 9-0-vernedering tegen Liverpool.

Plan-B

Club Brugge heeft zijn beslissing gemaakt en maakt naarstig werk van Parker. Het zit ook al in vergevorderde onderhandelingen, al is ook Norwich City geïnteresseerd in de oefenmeester.

Als Parker uiteindelijk toch niet voor blauw-zwart kiest, dan hebben de Bruggelingen volgens Het Laatste Nieuws nog een plan-B achter de hand.