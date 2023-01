'Mbappé heeft één voorwaarde om transfer naar Real Madrid te pakken'

De liefde van Kylian Mbappé voor Real Madrid lijkt nog altijd niet gekoeld te zijn.

Volgens de Spaanse krant El Nacional wil de Franse international nog altijd graag de stap naar Real Madrid zetten, ondanks een langlopend contract bij PSG.

Mbappé heeft wel één belangrijke voorwaarde als hij de overstap maakt. Als hij bij de Koninklijke speelt moet Zinédine Zidane trainer worden in de Spaanse hoofdstad.

Momenteel is Carlo Ancelotti nog trainer van Courtois en co. Zijn contract loopt nog tot de zomer van 2024. Of Zidane een derde passage bij Real ziet zitten is nog maar de vraag...