'Speler wil verlengen met salarisverlaging, maar Real Madrid moet er niet van weten'

In 2018 kocht Real Madrid Mariano Diaz Mejia terug van Olympique Lyon. Zijn contract loopt deze zomer af.

Mariano Diaz was samen met zijn zaakwaarnemer volgens Spaanse media bereid om akkoord te gaan met een stevige salarisverlaging bij Real Madrid.

Zijn contract loopt deze zomer af. Hij keerde in 2018 terug bij de Koninklijke, via een terugkoopclausule van 22 miljoen euro in zijn contract bij Lyon.

Real Madrid zou nu laten weten dat het de aanvaller geen nieuw contract wil geven, zelfs niet met de voorgestelde loonsverlaging. Mariano heeft mogelijk een uitweg bij Lazio.