FIFA-voorzitter Infantino doet opvallend voorstel tijdens laatste groet aan Pelé: "Elk land zou stadion naar hem moeten vernoemen"

Ook de FIFA-voorzitter is in Brazilië aanwezig.

Heel wat gasten zullen nog de revue passeren om een laatste groet te brengen aan de Braziliaan Pelé. De FIFA-voorzitter, Gianni Infantino, is ook aanwezig in Brazilië.

Infantino bracht al een laatste groet uit aan Pelé. "We komen de koning groeten. Hij zal voor eeuwig voortbestaan", zei Infantino onder meer. De Zwitserse voorzitter deed ook nog een opvallend voorstel.

"We gaan alle federaties in de wereld vragen om een stadion naar Pelé te noemen, want ik geloof dat toekomstige generaties moeten weten wie hij is. En hoeveel vreugde hij de wereld bracht", zei Infantino.