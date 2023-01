Mannaert wil resultaten, maar predikt ook kalmte: "Een trainerswissel vraagt tijd, maar..."

Club Brugge heeft met Scott Parker een nieuwe coach. De Engelsman krijgt evenwel geen tijd om zich in te werken. Ook Vincent Mannaert beseft dat het tijd is om aan te knopen met resultaten én goed voetbal.

Scott Parker krijgt slechts enkele dagen tijd om enkele principes in zijn nieuwe elftal te pompen. Zondag trekt Club Brugge naar KRC Genk, terwijl een week later RSC Anderlecht staat te wachten. "Maar hij kent de kern al behoorlijk goed", countert Vincent Mannaert. "Er zijn spelers die hij al heeft laten doorlichten toen hij in Engeland aan de slag was."

"Een trainerswissel vraagt tijd", beseft ook de algemeen manager van de landskampioen in Het Laatste Nieuws. "Het zou gek zijn om nu te denken dat het op enkele dagen tijd allemaal gaat veranderen. Maar we denken wel dat Parker voor een kentering kan zorgen. Dat is ook de reden waarom we de keuze hebben gemaakt."