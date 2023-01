Vincent Mannaert slaat mea culpa: "Als je dat voor Nieuwjaar moet doen, heb je het niet goed gedaan"

Terwijl er aan zijn eigen mouw wordt getrokken, moest Vincent Mannaert op zoek naar een nieuwe hoofdcoach voor Club Brugge.

Club Brugge moest op zoek naar een nieuwe oefenmeester na het vroege vertrek van Carl Hoefkens bij blauw-zwart.

Mea culpa

Vincent Mannaert slaat daarbij ook mea culpa: "Als bestuur nemen we het ons ook kwalijk. Als je voor Nieuwjaar afscheid neemt van een coach, dan heb je het niet goed gedaan."

"We moesten de negatieve spiraal een halt toeroepen. Ik bedoel daarmee ook ons, en mezelf in eerste instantie", klinkt het in Het Laatste Nieuws.