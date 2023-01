Vormer nog in snelheid gepakt, eerste uitgaande wintertransfer Club Brugge is officieel: "Veel herinneringen in blauw-zwart"



Foto: Photonews

Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen of daar is nu al de eerste transfer voor Club Brugge. Aan uitgaande zijde weliswaar. Club Brugge laat heel wat spelers vertrekken deze winter en ook over Ruud Vormer mag snel witte rook verwacht worden. Lots of memories in 💙🖤.



Engels trekt definitief naar FC Augsburg. Veel succes, Arne! 👊 #ClubNXT — ClubNXT (@ClubNxt) January 3, 2023 Maar de eerste officiële uitgaande transfer is er eentje van een jong talent, dat vooral bij Club NXT zijn kansen kreeg de afgelopen maanden. Zo trekt Arne Engels nu ook officieel naar het Duitse Augsburg. Dat maakte blauw-zwart zelf bekend. Er was al enkele dagen een persoonlijke akkoord voor de speler die in juni toch einde contract was.



