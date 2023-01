Pech voor Antwerp? 'Daley Blind gelinkt aan transfer in Nederland'

Waar speelt Daley Blind binnenkort? Het houdt vooral Nederland, maar ook ons land al een tijdje bezig.

De Nederlandse international verbrak zijn contract bij Ajax. Royal Antwerp FC stak niet onder stoelen of banken dat het hem wil binnenhalen, net als Real Sociedad.

PSV Eindhoven werd al even genoemd, maar ook AZ lijkt in beeld te komen. “Daley is een fantastisch goede speler”, klonk het bij directeur Max Huiberts van AZ op RTV Noord-Holland. “Ik denk dat hij voor ieder elftal in Nederland een goede versterking zou zijn.”

De directeur laat toch een opening voor de transfer. “Volgens mij weet je ook heel goed wie er bij ons op zijn positie spelen: met Milos Kerkez en Mees de Wit hebben we twee hele goede spelers voor die positie. Maar dat neemt niet weg dat Blind een goede speler is. Je overvalt me er mee.”