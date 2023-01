'PSV wil voormalige flopspeler van STVV binnenhalen'

PSV Eindhoven heeft de nodige fondsen ter beschikking na de transfer van Cody Gakpo.

Bijna 50 miljoen euro heeft de Nederlandse club overgehouden aan de transfer van de Nederlandse smaakmaker richting Liverpool in de Premier League.

Er duikt nu een opvallende naam op als mogelijke versterking. In Nederland wordt Keito Nakamura gelinkt aan een transfer richting PSV Eindhoven.

De 22-jarige Japanner speelt momenteel bij LASK Linz in Oostenrijk. In 2020 huurde STVV hem sinds de zomer van het Japanse Gamba Osaka. Eerder speelde hij al bij Twente in Nederland.

Zijn passage bij de Kanaries werd alvast geen succes. Daar speelde hij in een half seizoen amper vijf matchen, maar werd de huur verbroken in de winterperiode.