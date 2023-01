OFFICIEEL: KV Kortrijk bereikt overeenkomst met Charleroi en haalt verdediger op huurbasis binnen

Een transfer op huurbasis die in de pijplijn zat, is nu ook afgerond. KV Kortrijk en Charleroi hebben een overeenkomst bereikt rond de overstap van Martin Wasinski.

Bernd Storck had de interesse van de Kerels in Wasinski al openlijk bevestigd, al had de KVK-trainer het nog over vage interesse. Inmiddels is alles toch in een stroomversnelling geraakt, waardoor de twee Belgische eersteklassers en de speler hun akkoord hebben gegeven.

Sporting Charleroi bevestigt op zijn webstek dat Wasinksi zes maanden op huurbasis bij KV Kortrijk gaat spelen. Kortrijk heeft geen optie tot aankoop bedongen. Voor de 18-jarige centrale verdediger is het dus een tijdelijk uitstapje waarbij hij moet proberen om Kortrijk in de hoogste voetbalafdeling te houden.

Wasinski is een jeugdproduct van de academie van Charleroi en via alle jeugdteams stroomde hij door tot in het eerste elftal. Daar maakte de youngster in het seizoen 2021-2022 zijn eerste speelminuten. Tot dusver staan er 24 wedstrijden bij de grote jongens op zijn palmares.