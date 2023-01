'Standard komt stilaan in Belgennood door blessures en spelers naar B-kern te sturen'

Standard heeft een probleem in zijn selectie.

Standard ontvangt vrijdagavond STVV voor de eerste match in de Jupiler Pro League in 2023. De Rouches staan op dit moment op een zesde plaats in het klassement maar pakten wel slechts 4 op 12 in de competitie.

Standard zal waarschijnlijk weer moeten rekenen op wat jeugdspelers in de selectie. Volgens Sudpresse zit Standard stilaan in de problemen om aan de verplichte zes Belgen te komen die tussen hun 15de en 21ste voor minstens drie jaar in België werden opgeleid.

Op dit moment komt Deila aan Bodart, Henkinet, Dussenne, Canak en Balikwisha die ook mogen spelen. Dewaele, Ngoy en Emond zijn geblesseerd en Raskin en Amallah werden zelf naar de B-kern gestuurd. Er zit dus niets anders op dan jeugdspelers bij de selectie te halen, want geld om Belgen te halen is er ook niet.