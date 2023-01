'Voormalig Anderlechtspeler in beeld bij Belgische club'

In de zomer van 2020 trok Wassim Lantaki richting Lille. Daar wil hij nu vertrekken richting Jupiler Pro League.

Lantaki is een voormalig speler van Anderlecht. In 2020 trok hij naar LOSC in Frankrijk. Momenteel vertoeft hij er bij de B-ploeg.

De 18-jarige speler staat volgens Sudpresse in de belangstelling van een Belgische club, al wordt de naam van die ploeg niet genoemd.

Hij zou heel graag zijn profdebuut maken in de Jupiler Pro League. Het is uitkijken aan welke club hij de komende dagen en weken gelinkt kan worden.