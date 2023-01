Marc Brys wil wintermercato zonder kleerscheuren overleven: "Dat zorgt voor problemen"

OH Leuven mikt dit seizoen resoluut op een plaatsje in de Europe Play-offs, of bij de eerste acht eindigen.

Voor trainer Marc Brys moet de spelerskern daarvoor samenblijven tijdens de wintermercato. “Ik ben heel tevreden met mijn huidige kern en een overschot aan spelers zorgt alleen maar voor problemen”, zegt Brys aan Het Nieuwsblad. Voorlopig lijkt vooral Mousa Tamari de speler die zou kunnen vertrekken. Hij heeft immers nog altijd geen nieuwe overeenkomst getekend. Nantes wordt genoemd als mogelijke bestemming tijdens deze transfermaand. Op zijn vertrek moet meteen een antwoord kunnen volgen. “Als er iemand vertrekt, moet onze scoutingscel voorbereid zijn. Er moet een schaduwelftal klaarstaan”, zegt Brys er nog bij.





