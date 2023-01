Degryse kiest zijn mixed elftal en zet Genk-speler met stip op het middenveld: "Hij is voor mij de enige die daarmee wegkomt"

In HLN heeft Marc Degryse zijn gemengd elftal tussen spelers van Club Brugge en Genk samengesteld. Weinig verrassingen daarin, maar op het middenveld heeft hij toch een speciaal plaatsje voor Bilal El Khannouss, de revelatie van KRC Genk.

El Khannouss staat in het elftal van Degryse samen met Vanaken en Heynen. "El Khannouss heeft fantastische debuutmaanden achter de rug. Hij heeft zijn kans gekregen en die ook gegrepen. Op jonge leeftijd schiet hij als een raket omhoog. Ik zie hem graag spelen. Technisch heel sterk, hij speelt met veel lef ook. Nooit heeft hij schrik van de omstandigheden", zegt hij in de krant.

"Dan heb je simpelweg iets speciaals. El Khannouss is een ouderwetse spelverdeler. Die de bal graag in de voeten krijgt en vervolgens of een actie maakt of de mensen bedient. Een goeie traptechniek ook. Eén werkpunt, dat vroeg of laat voor discussie zorgt: zijn statistieken. Op die plek moet je efficiënt zijn in de vorm van goals en assists. Hij heeft nog niet gescoord en telt slechts één assist. Al is hij voor mij de uitzondering die daar voorlopig mee wegkomt."