Politie wil hooligans uit business seats halen: Genk moet volledige lijst voor bekermatch tegen Antwerp doorgeven

Woensdag ontvang Genk voor de beker Antwerp. Voor die wedstrijd heeft de politie verhoogde maatregelen genomen, weet GvA.

Naast een reeks andere maatregelen wordt Genk voor het eerst verplicht een namenlijst van de duizend gasten in de business seats over te maken aan de politie, schrijft GvA. Die zal controleren of er geen personen met een stadionverbod op de lijst staan.

In het verleden zijn er al incidenten met Antwerp-fans geweest, al is er bij de Pro League wel geen weet van een veiligheidrisico in de corporate hospitality-zone. Wel is er sinds de jaarwissel de verplichting voor clubs om alle bezoekers van een voetbalstadion, ­inclusief de genodigden van sponsors of houders van ­business seats, een ticket op naam te geven. In het verleden werden toegangskaarten soms uitgeschreven zonder naam, of op naam van een bedrijf.