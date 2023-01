Topper tegen Club Brugge is voor Paul Onuachu eerste stap richting transfer

Zondag staan Club Brugge en Racing Genk oog in oog met elkaar. Voor Paul Onuachu de eerste stap richting titel én transfer.

Racing Genk is de eenzame leider in de Jupiler Pro League. “Natuurlijk jagen we op de titel”, zegt Paul Onuachu bij Sporza. “Maar we beseffen wel dat alles nog kan gebeuren. 7 punten voorsprong op Union... Dat kan snel omgedraaid zijn in de play-offs.”

Bij winst heeft Genk 15 punten meer dan blauwzwart. “Het is een van de belangrijkste matchen van het jaar. Er kan veel beslist worden als we winnen. Toch toonde Club al dat ze kunnen terugknokken uit een verloren positie.”

De zege zou ook de voorbode kunnen zijn van een transfer. “Ik wil hier straks vertrekken als een kampioen. Kijk, als er na dit seizoen een grote competitie aanklopt, wil ik zeker eens iets anders proberen.”