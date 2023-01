Vandevoordt spreekt over zijn rituelen en wedstrijdje clean sheets met Simon Mignolet

Met Club Brugge en Royal Antwerp FC krijgt KRC Genk twee absolute krakers om het nieuwe jaar mee te beginnen.

Trainer Wouter Vrancken rekent bij Racing Genk ook steevast op doelman Maarten Vandevoordt om een nieuwe reeks overwinningen in te zetten.

De clean sheets interesseren hem meer dan ooit. “Voor een keeper en zijn verdedigers is dat belangrijk. Voor een wedstrijd peppen we elkaar altijd op. Vandaag gaat er geen bal in”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Vandenvoordt heeft alvast zijn rituelen voor de match. “Twee. Voor de match moet ik even paal, lat en paal aantikken. Hoe dat ontstaan is, weet ik niet. Maar dat heb ik nodig om me goed te voelen. Verder leg ik mijn drinkbus en mijn handdoek altijd rechts van mij naast de paal. Ook daar heb ik geen uitleg voor.”

De doelman van Racing Genk telt vijf clean sheats, Mignolet telt er zes. Hij kan zijn collega-doelman dit weekend dus evenaren. “Het zou mooi zijn. Als ik de nul houd, hebben we minimaal een punt”, oordeelt Vandevoordt nog.