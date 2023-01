Kapitein Vanhoutte begrijpt het niet meer nadat Cercle alweer een penalty tegen kreeg: "Onbegrijpelijk dat de scheidsrechter zelfs niet gaat kijken"

Cercle Brugge verloor met het kleinste verschil tegen Westerlo na een vroege penaltygoal van Chadli.

Cercle Brugge verloor tegen Westerlo voor het eerst sinds 11 september thuis nog eens. Toen werd er met 0-2 verloren tegen Antwerp. Cercle verloor tegen Westerlo met het kleinste verschil nadat het weer een penalty tegen kreeg.

Velkovski duwde licht in de rug van Akbunar en de bal ging voor de tiende keer dit seizoen op de stip voor een tegenstander van Cercle. Kapitein Charles Vanhoutte begrijpt het niet meer.

"Ik ben er bijna zeker van dat het weer licht zal geweest Ik stond er op te kijken en het is onbegrijpelijk dat de scheidsrechter zelfs niet gaat kijken. Twee weken geleden staat de ref er een meter van en zegt hij dat het geen fout is en laat hij doorspelen. Uiteindelijk wordt hij toch nog terug geroepen door de VAR. Clear error, wel of niet. Wat is een clear error zelfs. Ik versta het niet meer", reageerde Vanhoutte zichtbaar teleurgesteld bij Eleven Sports.