Anderlecht dreigt ook Duranville te verliezen: toptalent heeft nog maar anderhalf seizoen contract over

De huidige situatie bij Anderlecht heeft natuurlijk ook invloed op de contractverlengingen. Iedereen weet hoe het ervoor staat voor Trebel, Refaelov en Hoedt. Maar ook voor jonge talenten zoals Julien Duranville wordt het een moeilijke zaak.

De nog steeds maar 16-jarige winger ligt al een tijdje in de lappenmand, maar Anderlecht wil hem uiteraard graag houden. Zijn contract loopt nog tot medio 2024, maar voorlopig zit er geen schot in een mogelijke contractverlening. Ten eerste willen ze bij zijn entourage afwachten wat er allemaal zal gebeuren. En ten tweede: half Europa wil hem wel binnenhalen. Wat maakt dat Duranville en zijn omkadering heel sterk staan in de onderhandelingen.

Probleem is dat Anderlecht financieel niet kan concurreren met de buitenlandse interesse. Ze kunnen hem wel een sportief project voorleggen, maar met de huidige sportieve resultaten blijft daar ook weinig van over. Europees voetbal is immers ver weg. Als ze hem niet kunnen verlengen, zijn ze al bijna verplicht om hem deze zomer te verkopen om alsnog een transferprijs te krijgen.