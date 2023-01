Felipe Avenatti begint eindelijk weer te doelpunten te maken bij KV Kortrijk: "De dagen voor een wedstrijd weet ik op training nooit te scoren"

De spits scoorde in de drie wedstrijden van KVK na het WK.

Sinds de WK-break over is en Bernd Storck coach werd bij KV Kortrijk heeft Felipe Avenatti opnieuw de weg naar doel gevonden. In die drie matchen scoorde Avenatti vier keer.

Met zijn twee goals tegen OHL was de Uruguayaan belangrijk en toch was hij niet tevreden. "Ik vond mijn eigen spel eigenlijk niet goed, maar ik maak wel twee belangrijke doelpunten. Het team heeft het uitstekend gedaan, ondanks dat we niet echt ons gewenste spel konden spelen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Woensdagavond speelt KV Kortrijk tegen KV Mechelen in de beker, gaat de Uruguayaan daar opnieuw zijn goaltje meepikken? "Ik spreek niet graag over de volgende wedstrijd. De dagen voor een wedstrijd weet ik op training nooit te scoren. Hopelijk scoor ik daar opnieuw niet, zodat ik in de bekermatch het doel wel weet te vinden", zei hij nog.