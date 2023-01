Geen boycot, maar Mechelse fans lopen niet warm voor kwartfinale vanavond gezien aanvangsuur: "Niet eigen ruiten inslaan"

Vanavond speelt KV Mechelen reeds om 18u30 zijn bekermatch in Kortrijk. Da's voor veel supporters onmogelijk om bij te wonen als ze geen halve dag vakantie opnemen. Maar een algemene boycot komt er dan toch niet.

De Mechelse sfeergroep Vijfentwintig Zeven trekt niet naar het Guldensporenstadion gezien het aanvangsuur. Maar de oproep voor een boycot werd niet gevolgd. Hans De Decker, voorzitter van het Malinwa Supportersorgaan, legt uit waarom: “De beker blijft een belangrijk doel dat leeft onder de fans. Deze wedstrijd levert de club bovendien een stukje recette op. Onze eigen ruiten inslaan in deze moeilijke tijden gaan we niet doen", zegt hij in GvA.

Al zal de opkomst niet zo groot zijn. “Gemiddeld leggen we 22 bussen in voor een verplaatsing. Nu krijgen we met moeite tien bussen gevuld, ondanks dat heel wat supportersclubs samenwerken. In totaal zullen we met iets meer dan 300 fans aanwezig zijn.”