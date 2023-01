Hoogconjunctuur Genk laat zich ook voelen naast het veld: "Zondag stond de boel op zijn kop"

De foto hierboven doet Erik Gerits, algemeen directeur van Genk, geen eer meer aan, want hij verloor zo'n vijftig kilo intussen. De Genkse bestuurder is trots op wat hijzelf bereikte, maar nog meer op wat Genk tegenwoordig allemaal laat zien.

De hoogconjunctuur bij de Limburgers is in alle afdelingen merkbaar. “We zitten dankzij de verkoop van duizend mid-season-abonnementen opnieuw aan bijna 17.000 seizoenskaarten. Bovendien verkopen we ook heel veel losse tickets. We doen er alles aan om onze supporters extra beleving en service aan te bieden tijdens de match. Thuis in de zetel mogen ze dan wel tien herhalingen krijgen, je moet het gevoel hebben dat je iets gemist hebt als je er niet live bij was in het stadion", vertelt hij in HBvL.

"Vandaar de extra slingers en vuurwerk voor de match, maar ook de feesttent naast het stadion. Een knap initiatief van stadiondirecteur Kobe Schepers en zijn team, zowel voor als na de wedstrijd valt er iets te beleven. Een beetje zoals in het veldrijden. Het haalt de band aan met onze spelers, die er graag langslopen. Zondag stond de boel op zijn kop, toen Carlos Cuesta en Bilal El Khannouss er anderhalf uur na de match opdoken. We hebben de tent, die we aanvankelijk huurden, inmiddels aangekocht. Ze zal er permanent blijven staan.”