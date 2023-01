Genk en Anderlecht onderhandelen over transfer Anouar Ait El Hadj: Limburgers willen definitieve overgang

Bij Anderlecht zit hij meer niet in de selectie dan wel, maar bij Genk zien ze duidelijk iets in Anouar Ait El Hadj. De Limburgers zijn in volle onderhandeling met Anderlecht om de aanvallende middenvelder binnen te halen.

El Hadj speelde dit seizoen slechts drie matchen voor de A-ploeg en scoorde daarin één keer. Daarnaast kwam hij vier keer in actie voor het beloftenelftal in de Challenger Pro League. Bij Anderlecht valt hij bijna steevast af als 19de man. De club wil hem dan ook graag verhuren aan een Belgisch team, maar had niet verwacht dat Genk op de proppen zou komen. Daar willen ze hem een contract voor 4,5 jaar voorschotelen, terwijl Anderlecht nog steeds aan een uitleenbeurt denkt. De onderhandelingen lopen, maar de 20-jarige middenvelder heeft er wel oren naar. Mogelijk gaat ook deze transfer niet te best vallen bij de Anderlecht-fans.