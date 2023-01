Atlético Madrid stuurt brief naar Courtois: "Hij voldoet niet aan de criteria"

Thibaut Courtois speelt nu al een paar jaar voor Real Madrid, maar heeft natuurlijk ook voor stadsrivaal Atlético gespeeld. Daarmee won hij de titel en verloor de CL-finale. Een paar uitspraken uit het verleden hebben de fans van Atlético echter woedend gemaakt.

En daardoor staat zijn gedenkplaat voor het stadion weer ter discussie. Gisteren kwam de Sociale Commissie van Atlético Madrid samen en daarbij werden de criteria om deel uit te maken van de ‘Paseo de los Jugadores Centenarios’ besproken. Dat is een soort ‘Hall of Fame' aan het Civitas Metropolitano met gedenkplaten van spelers die een plaats hebben in de historie van Atlético.

Courtois was in drie seizoenen Atlético heel succesvol en speelde zich in de harten van de supporters. Dat bekoelde enorm toen hij in 2018 voor Real tekende en hij na de gewonnen CL-finale van vorig seizoen zei "gisteren zei ik nog tegen mijn vrienden dat wanneer Real finales speelt, zij die winnen. Nu sta ik aan de goeie kant van de geschiedenis."

Dat viel heel slecht bij socio's van Atlético en een paar fans verwijderden een half jaar geleden al eens zijn gedenkplaat. De schade werd hersteld, maar nu staat het gedenkteken weer ter discussie. De Sociale Commissie bepaalde dat spelers “altijd respectvol moeten blijven naar de club en de fans” om hun plaat te behouden. En daar heeft Courtois aan verzaakt, vindt Atlético.

“Er is een brief verzonden naar Thibaut Courtois, waarin duidelijk wordt gemaakt dat hij niet voldoet aan de criteria om zijn gedenkplaat te behouden, door enkele statements die de fans pijn hebben gedaan”, klinkt het in een mededeling op de clubsite. “We bieden hem de kans om zicht te excuseren. De Commissie is intussen op de hoogte van het antwoord van Courtois. Er loopt een gesprek met de doelman om de situatie op te helderen.”