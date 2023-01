'Club van Rode Duivel wil Deniz Undav naar Turkse competitie halen'

Deniz Undav maakte afgelopen zomer de overstap van Union SG naar Brighton in de Premier League.

De overgang naar de Engelse competitie is Undav niet echt bevallen. In alle competities samen kwam hij slechts 12 keer in actie voor zijn nieuwe ploeg.

Enganche Sports schrijft dat het Galatasaray van Rode Duivel Dries Mertens de Britse club een voorstel gedaan heeft om Undav te huren voor de rest van het seizoen.

Undav heeft nog een contract tot de zomer van 2026. Zijn marktwaarde is 6 miljoen euro op dit moment, of 2 miljoen minder dan toen hij vertrok bij Union.