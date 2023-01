Dimitri de Condé zegt welke ploeg KRC Genk van de titel kan houden

Het bekerparcours zit erop voor KRC Genk. Alle ogen zijn nu gericht op de titelstrijd in de Jupiler Pro League.

Head of Football Dimitri de Condé was te gast bij Eleven Sports voor een uitgebreide babbel. Daar liet hij ook weten wie kampioen wordt in de Jupiler Pro League.

“In augustus heb ik het al gezegd. Wie boven Union SG eindigt, wordt voor mij de landskampioen”, is hij heel erg duidelijk. De Condé vond het niveau van hun Europese wedstrijden heel hoog.

Ook de steun van Brighton is natuurlijk een hulpmiddel. “Ze hebben een ploeg die er al stond, maar die ook is aangevuld met enkele goede transfers. Simon Adingra bijvoorbeeld, die ook op ons lijstje stond. Hij werd via de samenwerking met Brighton er aan toegevoegd.”