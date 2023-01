Marc Brys en OHL in duel met rechtstreekse concurrent: "Schoonheidsprijs moeten we niet winnen"

OH Leuven gaat op de twintigste speeldag van de Jupiler Pro League op bezoek bij KVC Westerlo. Coach Marc Brys en Ewoud Pletinckx blikken vooruit op de wedstrijd in Het Kuipje.

“Het wordt een belangrijke wedstrijd,” opent Marc Brys op de website van de club. “We willen play-off 2 spelen en staan voorlopig op één punt van de achtste plaats, dus we moeten niet panikeren. Maar het zou wel leuk zijn als we opnieuw beginnen winnen.”

Makkelijk wordt het niet tegen de Kemphanen van Jonas De Roeck. Dat beseft de Leuvense oefenmeester ook. “Westerlo is een goed voetballende ploeg. Ze spelen met veel beweging en een hoge balcirculatie. En in Het kuipje kunnen ze altijd iets meer. Maar we moeten met vertrouwen naar daar. We gaan zeker onze kansen krijgen. Een schoonheidsprijs moeten we niet winnen, de wedstrijd wel.”

Ook verdediger Ewoud Pletinckx beseft het belang van de wedstrijd tegen KVC Westerlo. “We staan momenteel op vier punten van Westerlo, dus als we de aansluiting willen behouden, moeten we daar gaan winnen. We hebben de ambitie uitgesproken om play-off 2 te spelen en die ambitie blijft onveranderd, maar de laatste tijd laten we iets te veel punten liggen. Westerlo is een rechtstreekse concurrent voor play-off 2, dus we gaan met veel ambitie naar daar. Het is ook een voetballende ploeg en dat ligt ons. Maar we moeten vooral op onszelf focussen. We hebben de kwaliteiten om daar te gaan winnen,” besluit de verdediger.