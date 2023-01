Riemer over Club Brugge, fysieke data van zijn ploeg én 'aanwinst' Dreyer: "Fysiek niet wat het moet zijn" en "Hij is een heel beslissende speler"

We begrijpen de fans die deze week een meeting hadden met Brian Riemer en onder de indruk waren. De Deense coach van Anderlecht is een vriendelijke en innemende man. Maar toch voelt ook hij de druk voor de match tegen Club Brugge én een heel woelige week bij zijn club.

Brian, hoe voelde jij die meeting aan?

"Ik keek er echt naar uit. De supporters zijn heel belangrijk voor ons project. Ik ken hun historisch belang. Het was een goeie avond en heel constructief. Toen ik weg ging voelde ik veel positiviteit en waren er ook veel mensen met een glimlach op hun gezicht."

Het was nochtans geen makkelijke week.

"Je kan ook in de negativiteit blijven hangen. Ik kijk niet te veel achteruit. Weet je, sinds ik hier in december aan kwam, kan ik enkel positieve dingen zeggen over Anderlecht."

Er ligt druk op die wedstrijd tegen Club Brugge van zondag. Jij kent Scott Parker goed, nietwaar?

"Ja, heel goed. Ik speelde tegen hem in de play-off final voor promotie naar de Premier League. Hij haalde het en met Bournemouth deed hij hetzelfde. Om dat in Engeland te presteren, dat is een grote verwezenlijking. Ik was wel geschrokken dsat hij naar België kwam. Ik denk dat het een leuk weerzien zal worden."

Club Brugge zit ook in een moeilijke periode. Ze wonnen al vijf keer op rij niet meer...

"Ze zitten een beetje in dezelfde situatie als wij, met dien verstande dat ze veel meer geld hebben. (lacht) De druk bij hen zal ook hoog liggen, maar dat kan twee kanten uit. Ze hebben ook wat blessures, schorsingen en een nieuwe coach. Dat kan allemaal een rol spelen."

Hoeveel druk voel jij?

"We zullen blijven strijden tot de laatste speeldag voor de play-offs. We startten het nieuwe jaar met een moeilijk programma. Maar ik moet hier niet elke persconferentie een andere emotie gaan weergeven omdat we wonnen of verloren. Bij ons is het werk belangrijk."

We hoorden dat dat vooral fysiek werk wordt. Je was wat geschrokken van de fysieke parameters van de spelers?

"Klopt, maar dat maakt deel uit van het proces. De fysical outputs zijn niet wat ze moeten zijn, dat is waar. Dat moet je nu voorzichtig opbouwen, anders verlies je te veel spelers. Daarom sprak ik al verschillende keren over de basis die we aan het leggen zijn. We werken zo hard als we kunnen en in de matchen zie ik toch al progressie. Maar het is iets dat tijd zal nemen."

Intussen zit er ook een nieuwe speler in de pijplijn met Anders Dreyer?

"(kijkt naar persverantwoordelijke) Vermoedelijk nieuwe speler hé? Ik kan enkel zeggen dat ik al tegen hem speelde met de U19 van Kopenhagen en dat we verloren. Het is een heel beslissende speler en dat zie je ook aan zijn statistieken. Het zou een goeie versterking zijn."