Royal Antwerp FC maakt statement in dossier van Michael Frey

Michael Frey was deze week in alle staten na de bekerwedstrijd tussen KRC Genk en Royal Antwerp FC.

De Zwitser kreeg een beperkte invalbeurt van een kwartier en dat was duidelijk niet naar zijn zin. Amper een kwartier na de wedstrijd stond hij al klaar bij de spelersbus.

“Dit was mijn laatste wedstrijd voor Antwerp”, liet hij luid en duidelijk weten. Sporting Charleroi had eerder al aangedrongen op een uitleenbeurt en na het nieuws van Frey deed ook OH Leuven dat.

Volgens Het Nieuwsblad is Royal Antwerp FC heel duidelijk geweest naar beide ploegen en Frey zelf. Hij kan onder geen beding de ploeg op dit moment verlaten.